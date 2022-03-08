Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 95vom 08.03.2022
Volles Risiko

23 Min.Folge vom 08.03.2022Ab 12

Die besorgte Eileen Keller (47) braucht Hilfe. Ihr Mann Robin (49) wurde wegen Betrugs angezeigt und ist spurlos verschwunden. Robin wird vorgeworfen, sich für seinen Bruder Tom Keller (48) ausgegeben zu haben. Während die fieberhafte Suche nach Robin beginnt, findet Sarah heraus, dass er hochverschuldet ist. Das bekommt auch seine ahnungslose Frau zu spüren, als der Gerichtsvollzieher unverhofft mit einem Räumungsbescheid vor der Tür steht.

