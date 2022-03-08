Staffel 2Folge 95vom 08.03.2022
Lenßen übernimmt
Folge 95: Volles Risiko
23 Min.Folge vom 08.03.2022Ab 12
Die besorgte Eileen Keller (47) braucht Hilfe. Ihr Mann Robin (49) wurde wegen Betrugs angezeigt und ist spurlos verschwunden. Robin wird vorgeworfen, sich für seinen Bruder Tom Keller (48) ausgegeben zu haben. Während die fieberhafte Suche nach Robin beginnt, findet Sarah heraus, dass er hochverschuldet ist. Das bekommt auch seine ahnungslose Frau zu spüren, als der Gerichtsvollzieher unverhofft mit einem Räumungsbescheid vor der Tür steht.
