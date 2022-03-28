Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 96vom 28.03.2022
23 Min.Folge vom 28.03.2022Ab 12

Beate Krüger (48) hat sich an Ingo gewandt, weil sie von ihrem Chef Kevin Berger (36) wegen angeblichen Stromklaus fristlos gekündigt wurde. Ingo Lenßen hält die Kündigung für unwirksam und geht dagegen vor. Ingo Lenßen glaubt, dass hinter dem Verhalten von Beate Krügers Chef ein System dahintersteckt. Team Lenßen setzt alle Hebel in Bewegung, um Kevin Bergers Betrugsmasche aufzudecken.

SAT.1

