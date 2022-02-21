Staffel 2Folge 97vom 21.02.2022
Keine Hilfe bei SchimmelJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 97: Keine Hilfe bei Schimmel
23 Min.Folge vom 21.02.2022Ab 12
Ingo Lenßen wird von der verzweifelten Familie Ludwig in einen Sozialbau gerufen. Sandra (36) und David Ludwig (38) wohnen in einer Sozialwohnung. Nun haben sie entdeckt, dass ihre Wohnung von Schimmel befallen ist und sitzen mit ihrem Kind Sophie (7) in der Schimmelbude fest. Ein Gespräch mit dem Vermieter führt nur zu dem Vorwurf, dass Sandra den Schimmel selbst verursacht habe. Ingo spürt die große Not und hilft der Familie!
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick