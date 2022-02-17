Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 98vom 17.02.2022
Wenn die Schwiegermutter zweimal klingelt

Wenn die Schwiegermutter zweimal klingeltJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 98: Wenn die Schwiegermutter zweimal klingelt

23 Min.Folge vom 17.02.2022Ab 12

In den Bundesländern Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein sowie in Rheinland-Pfalz sehen Sie Mo-Fr von 17:30-18:00 Uhr die SAT.1 Regional-Magazine. In allen anderen Verbreitungsgebieten zeigt SAT.1 "Lenßen übernimmt". // Wenn die Schwiegermutter zweimal klingelt: Zoé Sander (24) hielt ihre Schwiegermutter für einen Einbrecher und schlug sie nieder. Nun hat Ulrike Müller (48) sie angezeigt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen