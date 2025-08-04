Staffel 3Folge 37vom 04.08.2025
Jenseits von EdenJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 37: Jenseits von Eden
23 Min.Folge vom 04.08.2025Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen wird im Fall einer vermeintlichen Brandstiftung von der verzweifelten Tina Winter (42) um juristische Hilfe gebeten. Schrebergartennachbar Werner Krause (49) bezichtigt deren Sohn Tom (10), im Schrebergarten gezündelt zu haben. Das Feuer ist auf seinen Garten übergegangen und hat an Zaun und Sträuchern einen Schaden verursacht, für den Werner viel Geld haben will. Team Lenßen macht sich auf die Suche nach dem Brandstifter.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick