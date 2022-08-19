Staffel 3Folge 40vom 19.08.2022
Lenßen übernimmt
Folge 40: Schwanger und ausrangiert
23 Min.Folge vom 19.08.2022Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen wird von Antonia Zeitler (24) zum Restaurant gerufen, in dem sie als Hilfsköchin arbeitet. Sie hat entgegen vieler mündlicher Zusagen ihrer Chefin Evelyn Sperling (45) erfahren, dass sie nach dem Auslaufen ihres befristeten Vertrages doch keine unbefristete Verlängerung bekommt. Eine Katastrophe für die schwangere Alleinverdienerin. Ingo Lenßen übernimmt den Fall und setzt sich für einen unbefristeten Vertrag der Mandantin ein.
