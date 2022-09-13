Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 52vom 13.09.2022
23 Min.Folge vom 13.09.2022Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen wird von Familie Wagner gerufen: Paula (34) und Theo (36) wollten eigentlich heute in ihre absolute Traumwohnung umziehen. Dann der Schock: In der Wohnung wohnt bereits jemand! Den Wagners droht jetzt nicht nur die Obdachlosigkeit, der falsche Vermieter hat ihnen auch noch 4.000 Euro in bar als Kaution abgezogen. Kann Team Lenßen den Wohnungsbetrug aufdecken?

