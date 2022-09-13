Staffel 3Folge 52vom 13.09.2022
Lenßen übernimmt
Folge 52: Trautes Heim - Unglück allein
23 Min.Folge vom 13.09.2022Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen wird von Familie Wagner gerufen: Paula (34) und Theo (36) wollten eigentlich heute in ihre absolute Traumwohnung umziehen. Dann der Schock: In der Wohnung wohnt bereits jemand! Den Wagners droht jetzt nicht nur die Obdachlosigkeit, der falsche Vermieter hat ihnen auch noch 4.000 Euro in bar als Kaution abgezogen. Kann Team Lenßen den Wohnungsbetrug aufdecken?
