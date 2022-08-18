Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 3Folge 60vom 18.08.2022
Vater verzweifelt gesucht

Vater verzweifelt gesuchtJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 60: Vater verzweifelt gesucht

24 Min.Folge vom 18.08.2022Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen wird von dem verzweifelten Ehepaar Carina (44) und Boris Schäfer (45) zur Hilfe gerufen. Nach einer Erkrankung am Pfeifferschen Drüsenfieber braucht ihre Tochter Samantha (16) dringend eine Stammzellenspende. Doch die Mutter ist nicht kompatibel und Boris nicht ihr leiblicher Vater. Kann der Kindsvater rechtzeitig gefunden werden?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen