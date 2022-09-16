Staffel 3Folge 63vom 16.09.2022
Lenßen übernimmt
Folge 63: Ghost - Keine Nachricht von Tom
23 Min.Folge vom 16.09.2022Ab 12
Ingo Lenßen erfährt von Vivien Bertram (38), dass ihr Freund Tom Herzog (35) spurlos verschwunden ist. Kurz vorher hat Vivien Tom Geld für die Reparatur eines Laptops geliehen, das Elektrohändler Willi Heinrichs (53) nun verlangt. Weil Vivien das nicht zahlen kann, will Willi sie wegen Betrugs anzeigen. Plötzlich sind Toms Social Media-Profile gesperrt und er ist nirgends zu erreichen. Sarah vermutet, dass Vivien von Tom geghostet wird.
