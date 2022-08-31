Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 66vom 31.08.2022
23 Min.Folge vom 31.08.2022Ab 12

Ingo Lenßen trifft auf Laura Schneider (34, IDF) die erzählt, dass sie einem Stammkunden, aus Reflex eine Ohrfeige gegeben hat, nachdem er ihr an die Brust gefasst hatte. Jetzt hat Chef Frank Albrecht (54) ihr eine Abmahnung erteilt. Muss sie sich Sorgen um ihren Job machen?

