Staffel 3Folge 69vom 22.09.2022
AbserviertJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 69: Abserviert
23 Min.Folge vom 22.09.2022Ab 12
Ingo Lenßen wird von Nele Neumann (31) gebeten, gegen die Abmahnung ihres Chefs Hans Gruber (52) vorzugehen. Dieser wirft der 31-Jährigen vor, nach der Rückkehr aus ihrer Elternzeit unaufmerksam zu arbeiten und die Kasseneinnahmen nicht richtig zu führen. Doch Nele hat sich sogar bei Koch Luca Macelli (40) rückversichert, dass der Betrag stimmt. Aber wie soll sich Nele ohne Job um ihren Sohn kümmern?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick