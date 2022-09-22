Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 3Folge 69vom 22.09.2022
Abserviert

Lenßen übernimmt

Folge 69: Abserviert

23 Min.Folge vom 22.09.2022Ab 12

Ingo Lenßen wird von Nele Neumann (31) gebeten, gegen die Abmahnung ihres Chefs Hans Gruber (52) vorzugehen. Dieser wirft der 31-Jährigen vor, nach der Rückkehr aus ihrer Elternzeit unaufmerksam zu arbeiten und die Kasseneinnahmen nicht richtig zu führen. Doch Nele hat sich sogar bei Koch Luca Macelli (40) rückversichert, dass der Betrag stimmt. Aber wie soll sich Nele ohne Job um ihren Sohn kümmern?

