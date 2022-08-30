Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

Staffel 3Folge 73vom 30.08.2022
Lippenbekenntnisse

Lenßen übernimmt

Folge 73: Lippenbekenntnisse

Folge vom 30.08.2022

Ingo Lenßen wird von Gesine Kämper (48) gerufen, weil ihr Ex-Mann Marcel Kämper (49) ihrer gemeinsamen Tochter Finja Kämper (16) die Erlaubnis gegeben hat, sich die Lippen aufspritzen zu lassen. Finjas Lippen sind nun unförmig angeschwollen. Sie leidet unter ihrem neuen Aussehen. Kann der Beauty-Eingriff rückgängig gemacht und der Umgang zwischen Tochter und Ex begrenzt werden?

