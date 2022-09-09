Staffel 3Folge 74vom 09.09.2022
Lenßen übernimmt
Folge 74: Babysitterblues
23 Min.Folge vom 09.09.2022Ab 12
Ingo Lenßen wird von Rike Reimer (36) gerufen, die die Unschuld ihrer Tochter Amelie Reimer (16) beweisen will. Während Amelie auf den Sohn einer Bekannten, Tom Hübner (5), aufgepasst hat, kam es zu einem Brand und Tom hat sich den Arm gebrochen. Amelie droht nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Brandstiftung. Aber sie hat doch den Brand gar nicht ausgelöst!
