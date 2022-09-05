Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 3Folge 75vom 05.09.2022
Berauschende Nacht

Lenßen übernimmt

Folge 75: Berauschende Nacht

23 Min.Folge vom 05.09.2022Ab 12

Team Lenßen wird von Ute (44) und Jens Wiedemann (46) um Hilfe gebeten, da ihre Adoptivtochter Enya Wiedemann (16) am Morgen betrunken von der Polizei nach Hause gebracht wurde, nachdem sie mehrere Autos gerammt hat. Die 16-Jährige behauptet, dass sie aus einer Laune heraus den Schlüssel vom Auto ihres Bruders Paul Wiedemann (18) gestohlen hat, um nach Hause zu fahren. Doch Mutter Ute ist sich sicher, dass Enya von jemandem angestiftet wurde.

