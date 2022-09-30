Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 3Folge 76vom 30.09.2022
Hundeelend

Lenßen übernimmt

Folge 76: Hundeelend

23 Min.Folge vom 30.09.2022Ab 12

Ingo Lenßen wird von Katrin Krüger (42) wegen einer für sie unbezahlbaren Tierarztrechnung zu Hilfe gerufen: Ihr Tierarzt Dr. med. vet. Wagner (35) rückt ihren geliebten Familienhund Lucky nicht mehr heraus und verweigert die Weiterbehandlung, weil sie die Rechnung für seine Not-OP von über 2.500 Euro nicht zahlen kann. Durch die horrende Rechnung kann sie sich noch nicht mal mehr die Schmerzmittel für ihn leisten. Aber Lucky darf nicht sterben!

