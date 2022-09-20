Staffel 3Folge 82vom 20.09.2022
Lenßen übernimmt
Folge 82: Dick im Geschäft
23 Min.Folge vom 20.09.2022Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen wird von Malena Nauks (44) um Hilfe gebeten. Nachdem die neue Chefin Silvia Heinrich (30) vor vier Wochen die Parfümerie übernommen hat, hat Malena ihre erste Abmahnung bekommen und soll auch noch Schadensersatz in Höhe von 1.000 Euro für einen Karton Parfumflacons zahlen, den sie unabsichtlich heruntergeschmissen hat. Malena hat Angst, dass sie ihren geliebten Job verlieren könnte und kann den Betrag unmöglich zahlen!
