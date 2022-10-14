Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 3Folge 91vom 14.10.2022
Doppelt und dreifach betrogen

Doppelt und dreifach betrogenJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 91: Doppelt und dreifach betrogen

23 Min.Folge vom 14.10.2022Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen wird zu Julia Braun (37) gerufen. Sie hat ihren Ex Timo Braun (43), der bei ihr angestellt ist, erwischt, wie er mit Verkäuferin Jessica Jost (22) rumgemacht hat. Julia hat beiden mit sofortiger Wirkung gekündigt. Jetzt hat er angeboten, einvernehmlich seinen Vertrag aufzulösen, wenn er dafür eine Abfindung von 50.000 Euro erhält. Doch damit wäre der Elektrofachhandel pleite.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen