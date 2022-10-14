Staffel 3Folge 91vom 14.10.2022
Doppelt und dreifach betrogenJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 91: Doppelt und dreifach betrogen
23 Min.Folge vom 14.10.2022Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen wird zu Julia Braun (37) gerufen. Sie hat ihren Ex Timo Braun (43), der bei ihr angestellt ist, erwischt, wie er mit Verkäuferin Jessica Jost (22) rumgemacht hat. Julia hat beiden mit sofortiger Wirkung gekündigt. Jetzt hat er angeboten, einvernehmlich seinen Vertrag aufzulösen, wenn er dafür eine Abfindung von 50.000 Euro erhält. Doch damit wäre der Elektrofachhandel pleite.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick