SAT.1Staffel 3Folge 95vom 18.10.2022
23 Min.Folge vom 18.10.2022Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen wird von Nadine Löscher (36) gerufen, die gerade durch die Abschlussprüfung zur Automobilkauffrau gefallen ist. Sie ist kurz vor dem Beginn der Prüfung auf der Dachterrasse ausgesperrt worden. Doch das hat ihr der Prüfungskoordinator nicht geglaubt und deshalb die Prüfung mit "ungenügend" bewertet. Jetzt hat Nadine erst in einem halben Jahr wieder die Möglichkeit, das Examen anzutreten. Wer hat es auf Nadine abgesehen?

