Staffel 4Folge 23vom 08.11.2022
Die falsche LuisaJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 23: Die falsche Luisa
23 Min.Folge vom 08.11.2022Ab 12
Ingo Lenßen trifft die verzweifelte Braut Luisa Neller (29). Ein Fremder soll sie stalken. Er gibt immer wieder an, mit ihr in einer Beziehung zu sein. Doch Luisa hatte nie Kontakt mit ihm! Die Spuren führen zunächst zu Luisas Ex-Freund Hannes Geck (31). Doch es könnte auch mehr als gekränkte Eitelkeit hinter allem stecken ...
