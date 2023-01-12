Staffel 4Folge 36vom 12.01.2023
Lenßen übernimmt
Folge 36: Schwanger und allein
23 Min.Folge vom 12.01.2023Ab 12
Die hochschwangere Jella Gruhn (30) bittet Anwalt Ingo Lenßen um Hilfe. Ihr Freund und Vater ihres ungeborenen Kindes, hat sie vor drei Tagen spurlos verlassen. Ingo Lenßen will helfen, damit das Kind einen Vater hat und die finanzielle Situation stemmbar ist. Als Jellas beste Freundin Sammi Schmitz (33) erzählt, dass am Vorabend eine Voodoo-Puppe mit dickem Bauch und Nadeln darin vor Jellas Wohnung lag, steht auch noch eine Bedrohung im Raum.
