Staffel 4Folge 39vom 22.11.2022
Folge 39: Ab durch die Hecke

23 Min.Folge vom 22.11.2022Ab 12

Diesmal wird Anwalt Ingo Lenßen in eine Kleingartenkolonie gerufen, wo Meike Michaelis (49) aufgelöst um Hilfe bittet. Ihre Gartennachbarin Anna Schluders (58) hatte ihr geholfen, als plötzlich eine Sprosse der Leiter brach und sie schwer stürzte. Jetzt hat Meike eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung, Schadensersatz- und Schmerzensgeldforderungen am Hals! Ingo Lenßen sondiert die Lage und muss feststellen, dass es kein Unfall war.

SAT.1

