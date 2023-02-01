Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 4Folge 59vom 01.02.2023
Die letzte Ruhe

Die letzte RuheJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 59: Die letzte Ruhe

23 Min.Folge vom 01.02.2023Ab 12

Andrea Metz (41) benötigt Hilfe, da ihre Halbschwester Bianca Kruse (49), die Urnenbeerdigung des gemeinsamen Vaters mit einer einstweiligen Verfügung gestoppt hat. Bianca will ihn nun in Nürnberg beerdigen, was für Andrea und ihren Sohn Theo (15) eine Katastrophe wäre. Anwalt Ingo Lenßen steht seiner Mandantin bei und will die Beerdigung in Berlin gerichtlich durchsetzen. Doch plötzlich stehen alle vor einem viel größeren Problem ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen