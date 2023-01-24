Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1 Staffel 4 Folge 73 vom 24.01.2023
Per Schülerjob in den Ruin

Folge 73: Per Schülerjob in den Ruin

23 Min. Folge vom 24.01.2023 Ab 12

Ingo Lenßen hilft Nadja Weber (42), denn ihre Tochter Clara (14) wird von Zoohandlungsbesitzer Till Kleppi (47) auf Schadensersatz verklagt. Sie soll bei ihrem Schülerjob ein Terrarium offengelassen haben und eine Vogelspinne ist entlaufen. Das Geschäft ist nun geschlossen. Als Sarah Grüner herausfindet, dass Till schon einmal ein Geschäft aufgrund von Drogenhandel schließen musste, stellt sich die Frage: Dealt Till wieder mit Drogen oder anderen Dingen?

