Staffel 4 Folge 77 vom 13.02.2023
Lenßen übernimmt
Folge 77: Teenagerliebe
23 Min. Ab 12
Ingo Lenßen wird anonym zu einem Treffen gebeten, trifft aber nur Baby Lulu an. Es zeigt sich, dass die Mutter Jessica Kessler (17) durch Verleumdungen Probleme mit dem Jugendamt hat. Nachdem der Kindsvater Lennard Becker (18) ankündigte, das alleinige Sorgerecht zu beantragen und Jessica eine Anzeige wegen Ladendiebstahls erhielt, gab sie ihr Baby vorübergehend in juristische Obhut. Steckt Lennard hinter allem, um bessere Chancen im Sorgerechtsstreit zu haben?
