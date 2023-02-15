Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 4Folge 80vom 15.02.2023
Guter Cop, falscher Cop

Guter Cop, falscher CopJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 80: Guter Cop, falscher Cop

23 Min.Folge vom 15.02.2023Ab 12

Team Lenßen wird von Anna Schiller (40) zur Hilfe gerufen, da ihre Mutter Monika Schiller (65) eine Anzeige wegen Diebstahls erhalten hat. Ingo Lenßen findet heraus, dass sie Opfer einer miesen Betrugsmasche wurde, bei der sich Menschen als Polizisten ausgaben, welche ein konkretes Detailwissen von Wertgegenständen hatten, die Monika bei sich zu Hause besaß - ohne dass sie ihnen zuvor darüber berichtete. Sind die Täter am Ende doch bekannter, als vermutet?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen