Staffel 4Folge 80vom 15.02.2023
Guter Cop, falscher CopJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 80: Guter Cop, falscher Cop
23 Min.Folge vom 15.02.2023Ab 12
Team Lenßen wird von Anna Schiller (40) zur Hilfe gerufen, da ihre Mutter Monika Schiller (65) eine Anzeige wegen Diebstahls erhalten hat. Ingo Lenßen findet heraus, dass sie Opfer einer miesen Betrugsmasche wurde, bei der sich Menschen als Polizisten ausgaben, welche ein konkretes Detailwissen von Wertgegenständen hatten, die Monika bei sich zu Hause besaß - ohne dass sie ihnen zuvor darüber berichtete. Sind die Täter am Ende doch bekannter, als vermutet?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick