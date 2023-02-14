Staffel 4Folge 83vom 14.02.2023
Wie du mir so ich dirJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 83: Wie du mir so ich dir
23 Min.Folge vom 14.02.2023Ab 12
Marie Förster (35) ist Opfer von Stalking. Ein bedeutungsloser Kuss mit Dennis Weber (40), zerstört aktuell ihr Leben. In eine wahnhafte Liebe gesteigert, vergeht kein Tag, an dem er sie nicht verfolgt oder beobachtet. Neben Telefonterror und Drohungen werden die Attacken auf sie immer schlimmer. Da sie mit ihrem Traummann Mike Dahlmann (36) jetzt auch ein Kind erwartet, geht es inzwischen nicht mehr nur um ihr Leben. Kann Ingo Lenßen diesen Albtraum beenden?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick