Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 4Folge 86vom 21.02.2023
Betreu mich

Betreu michJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 86: Betreu mich

23 Min.Folge vom 21.02.2023Ab 12

Eva Hansen (36) liegt im Koma und das Jugendamt hat ihre Tochter Jella (10) in Obhut genommen. Evas Schwester Rahel würde sich jedoch um das Mädchen kümmern. Als Ingo Lenßen erfährt, dass es eigentlich keine Sorgerechts- und keine Betreuungsverfügung geben soll, spitzt sich die Lage zu, als plötzlich Evas angeblicher Freund, Jonathan Unger (38), mit einer unterschriebenen Verfügung auftaucht. Doch warum ist Rahel dieser Mann vollkommen fremd?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen