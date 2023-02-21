Staffel 4Folge 86vom 21.02.2023
Folge 86: Betreu mich
23 Min.Folge vom 21.02.2023Ab 12
Eva Hansen (36) liegt im Koma und das Jugendamt hat ihre Tochter Jella (10) in Obhut genommen. Evas Schwester Rahel würde sich jedoch um das Mädchen kümmern. Als Ingo Lenßen erfährt, dass es eigentlich keine Sorgerechts- und keine Betreuungsverfügung geben soll, spitzt sich die Lage zu, als plötzlich Evas angeblicher Freund, Jonathan Unger (38), mit einer unterschriebenen Verfügung auftaucht. Doch warum ist Rahel dieser Mann vollkommen fremd?
