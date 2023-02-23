Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 87vom 23.02.2023
23 Min.Folge vom 23.02.2023Ab 12

Ingo Lenßens Mandantin Nike Goesser (39) wurde vom Ehepaar Arnold wegen Körperverletzung angezeigt und soll nun Schmerzensgeld zahlen. Dabei wollte sie nur ihren Kinderwagen zurück, mit dem die fremde Frau unterwegs war. Doch die Arnolds versichern, den Kinderwagen über eine Online-Anzeige gekauft zu haben. Als sich herausstellt, von wem, fällt Nike fast vom Glauben ab: Kennt sie den Täter etwa und wurde dieser selbst Opfer eines dubiosen Schneeballsystems?

