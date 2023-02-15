Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 4Folge 95vom 15.02.2023
Geheimnisse eines Sohnes

Lenßen übernimmt

Folge 95: Geheimnisse eines Sohnes

Folge vom 15.02.2023Ab 12

Ingo Lenßen hilft Ramona Grein (46), da ihr Sohn Philip (20) wegen Körperverletzung angezeigt wurde. Er soll seine Ex-Freundin Klara Jansen (19) gegen eine Wand geschubst haben, was zu einer schweren Kopfverletzung führte. In der Schlosserei, in welcher beide arbeiten, bleibt die Tat nicht geheim, weswegen ihm die Kündigung droht. Doch es kommt noch schlimmer, als ein Video auftaucht - Philip küssend mit einem Jungen. Wird er deswegen schikaniert?

