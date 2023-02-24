Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 4Folge 96vom 24.02.2023
Scherben einer Ehe

Scherben einer EheJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 96: Scherben einer Ehe

23 Min.Folge vom 24.02.2023Ab 12

Letícia Koch (32) und Tochter Ivani (7) wurde aus heiterem Himmel von Ehemann und Vater Marc (35) vor die Tür gesetzt. In ihrer Not haben beide im Matratzenladen der Schwiegermutter Monika Koch (60) übernachtet, die sie entdeckt und wegen Hausfriedensbruchs angezeigt hat. Ingo Lenßen nimmt sich des Falles an, sucht das Gespräch mit Schwiegermutter und Ehemann. Schnell wird klar, dass es um mehr als eine Anzeige und eine Trennung geht.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen