Staffel 4Folge 99vom 20.02.2023
Lenßen übernimmt
Folge 99: Leere Zimmer
23 Min.Folge vom 20.02.2023Ab 12
Eva Nowak (35) sitzt nach dem Auszug bei ihrem Ex-Mann, mit ihren Kindern Matteo (15) und Frieda (8) ohne Möbel in ihrer neuen Wohnung. Diese werden von einer Umzugsfirma als Pfand zurückgehalten. Ingo Lenßen will helfen, eine Einigung mit dem Umzugsunternehmen zu finden, als etwas aus den Umzugsgütern entwendet wird. Für Team Lenßen ist dies kein Zufall. Laufen in diesem Unternehmen zwielichtige Dinge auf Evas Kosten ab?
