SAT.1Staffel 1Folge 24
23 Min.Ab 12

Anabel Clement (23) hat sich beim Chatten im Internet verliebt, ihr Auserwählter ist der Chirurg Thomas Schmelzer (32). Leider hat sie ihn noch nie persönlich getroffen, und um mehr Informationen zu bekommen, bittet sie Ingo Lenßen um Hilfe. Seine Ermittler Sandra Nitka und Christian Storm sollen ein Treffen mit Anabel arrangieren ...

