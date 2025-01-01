Lenßen & Partner
Folge 61: Familienvater im Bordell
22 Min.Ab 12
Petra Klaasen vermutet, dass ihr Mann Jürgen Klaasen fremdgeht. Lenßen & Partner finden heraus, dass Jürgen Klaasen im Rotlichtmilieu verkehrt und von den Schwerverbrechern Harry Reimer und Dimitri Romanowski wegen seiner Spielschulden erpresst wird. Immer tiefer geraten die Ermittler Tekin Kurtulus und Katja Hansen in die Verbrecherkreise ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick