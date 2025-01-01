Lenßen & Partner
Folge 11: Sex und Lügen
22 Min.Ab 12
Siegfried Frankens, Inhaber eines Bauunternehmens, misstraut seinem Kompagnon Maik Bolte, weil er ständig krank ist. Frankens vermutet, dass Bolte sich selbstständig machen will. Bei den Ermittlungen stellen Lenßen und Partner fest, dass Maik Bolte eine Affäre mit der Ehefrau des Mandanten hat. War Susanne Frankens nur frustriert und hat kurzfristig Trost gesucht oder steckt mehr dahinter?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick