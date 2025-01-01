Lenßen & Partner
Folge 31: Das entführte Baby
22 Min.Ab 12
Nur ein paar Minuten hat Melanie Höffer das Baby ihrer Schwester im Kinderwagen allein gelassen und nun ist es spurlos verschwunden. Lenßen und Partner erwischen den Stadtstreicher Klaus Mönnich mit dem Kinderwagen - allerdings ohne Baby. Ein mysteriöser Zettel lenkt den Verdacht auf Ulrike Sager, eine gute Freundin der beiden Schwestern ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick