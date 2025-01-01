Lenßen & Partner
Folge 35: Terror aus dem Jenseits
23 Min.Ab 12
In Tatjana Junghans' Umfeld ereignen sich mysteriöse Dinge, die alle etwas mit ihrer vor einem Jahr verstorbenen Mutter zu tun haben. Allmählich ist die 26-Jährige einem Nervenzusammenbruch nahe. Versucht ihre verhasste Halbschwester Michelle sie in den Wahnsinn zu treiben? Steckt sie mit Tatjanas Freund Matthias unter einer Decke? Die Ermittler nehmen die Fährte auf und machen eine überraschende Entdeckung ...
