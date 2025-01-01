Lenßen & Partner
Folge 39: Sündiges Landleben
22 Min.Ab 12
Rita Kant glaubt, dass jemand ihren Mann Udo töten will. In den letzten Wochen wurden zwei Anschläge auf Udo Kant verübt. Der Ermittler Christian Storm schleust sich auf dem Bauernhof der Kants ein und beobachtet, wie zwei Männer den Landwirt massiv bedrängen. Was für Geschäfte macht Udo Kant mit diesen Männern? Und welche Rolle spielt die attraktive Haushälterin der Kants?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick