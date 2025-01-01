Lenßen & Partner
Folge 41: Horror auf dem Spielplatz
23 Min.Ab 12
Anne Limpik hat den Eindruck, dass sich jemand Zutritt zu ihrem Haus verschafft hat, gestohlen wurde jedoch nichts. Außerdem wurden ihre Fotos vom gemeinsamen Ibiza-Urlaub mit ihrer Tochter Kathinka (6) von einem Fremden abgeholt, der sich als Frau Limpiks Ehemann ausgegeben hatte. Auf dem Spielplatz sucht ein Mann Kontakt zu der kleinen Kathinka ...
