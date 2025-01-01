Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 2Folge 46
Folge 46: Der Sex-Salon

23 Min.Ab 12

Ingo Lenßens Putzfrau Manuela Wächter ist in großer Sorge um ihre Tochter Tina: Die 16-Jährige ist neuerdings plötzlich verschlossen und weint sich oft in den Schlaf. Dass Tina wirklich in Schwierigkeiten steckt, schließt Manuela Wächter aus einem Tagebucheintrag, in dem der Teenager mit Selbstmordgedanken spielt. Ingo Lenßen und seine Mitarbeiter vermuten, dass Tinas Probleme im Zusammenhang mit ihrem Ausbildungsplatz stehen könnten: dem Frisörsalon von Jürgen Ruppert ...

