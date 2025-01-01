Lenßen & Partner
Folge 56: Todesangst im Flugzeug
23 Min.Ab 12
Ingo Lenßen bei seiner ersten Flugstunde: Was als Spaß beginnt, verwandelt sich in Sekunden in einen verzweifelten Kampf um Leben und Tod. Der Motor der kleinen Sportmaschine fällt plötzlich aus, der Benzinschlauch ist sabotiert. In letzter Sekunde kann Fluglehrer und Pilot Hannes Merz das Leben des Rechtsanwalts und seiner Kollegin Sandra Nitka retten. Wer steckt dahinter? Die Ermittler sind sich sicher: Jemand hat es auf das Leben des Piloten abgesehen ...
