Lenßen & Partner
Folge 57: Blutige Hochzeit
22 Min.Ab 12
Ein Drama im engsten Bekanntenkreis bereitet Ingo Lenßen und seinen Ermittlern Kopfzerbrechen: Detlef Braun, der Bräutigam von Sandra Nitkas Freundin Viola, ist nicht zur Hochzeit erschienen. Viola ist verzweifelt, ihrem Verlobten muss etwas passiert sein. Die Ermittler stoßen auf eine Frau namens Candy, die Detlef Braun bei seinem Junggesellenabschied kennen gelernt hatte. Hat sie etwas mit seinem Verschwinden zu tun - und warum wollte Braun plötzlich nach Amsterdam?
