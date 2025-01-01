Lenßen & Partner
Folge 59: Schüsse in der Nacht
22 Min.Ab 12
Der Vorsitzende eines Sport-Schützenvereins, Hans-Dieter Döhring, ist besorgt: Der Verein hat mehrere Drohbriefe erhalten. "Mit euren eigenen Waffen werde ich euch schlagen", lautet der Text des letzten Briefes. Sandra Nitka und Christian Storm schleusen sich in den Schützenverein ein und beobachten Marcel Döhring, den besten Schützen und zugleich Sohn des Mandanten, bei heimlichen Schießübungen. Ein Anschlag auf das Schützenhaus beweist, dass es der Täter ernst meint ...
