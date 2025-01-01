Lenßen & Partner
Folge 75: Tango Passion
22 Min.Ab 12
Claudia Rühler wurde bei einem Seitensprung mit dem Tänzer Ruben Navarez fotografiert. Das Beweismaterial soll ihrem Ehemann zugespielt werden, wenn sie nicht 50.000 Euro zahlt. Lenßen und Partner machen Navarez ausfindig und tauchen ein in die Welt des Tango. Hat der Latino den One-Night-Stand bewusst eingefädelt, um Claudia Rühler zu erpressen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick