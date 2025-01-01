Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vom Spanner verfolgt

SAT.1Staffel 2Folge 84
22 Min.Ab 12

Die Stripteasetänzerin Sabine Lemmbach kommt mit zerrissener Kleidung in die Kanzlei - sie ist vor ihrer Arbeitsstelle beinahe vergewaltigt wurden. In Verdacht gerät der Voyeur Michael Bresak, der der Stripperin überall hin folgt. Als die Ermittler ihn ergreifen, hat er ein ungewöhnliches Alibi: Er kann nicht versucht haben, die Mandantin zu vergewaltigen, weil er die Situation zufällig gefilmt hat. Die Ermittler bekommen das Videoband, aber der Täter ist nicht zu erkennen.

