Lenßen & Partner
Folge 98: Verräterisches Blut
22 Min.Ab 12
Elena Matuschek macht einen erschreckenden Fund, als sie nach der Arbeit in ihre Wohnung zurückkehrt: Blutflecken auf dem Teppich und am Türrahmen. Was hat sich in der Abwesenheit des Ehepaares Matuschek ereignet, zumal Lenßen & Partner keine Einbruchsspuren entdecken? Sandra Nitka und Christian Storm beobachten Tanja Böhring, Ehefrau des Hausmeisters, die sich in fremden Wohnungen mit ihrem Liebhaber trifft, wenn die Besitzer außer Haus sind ...
