Lenßen & Partner
Folge 111: Arzt in Lebensgefahr
22 Min.Folge vom 12.10.2024Ab 12
Der Klinikleiter Professor Dr. Ehrmann macht sich große Sorgen, weil sein Sohn Dr. Franz Ehrmann seit zwei Tagen vermisst wird. Der Professor verdächtigt Yvette Ehrmann, die Ex-Frau seines Sohnes. Das in Scheidung lebende Paar führt einen erbitterten Kampf um das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter Jule (5). Auch der Geliebte von Yvette, Dr. Rafael Jürgens, hat ein Motiv. Der Arzt wurde aufgrund eines Fehlers fristlos von Franz Ehrmann entlassen ...
