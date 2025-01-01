Lenßen & Partner
Folge 120: Spiel mit dem Tod
22 Min.Ab 12
Dagmar Brinkhoff sucht nach ihrem 23-jährigen Sohn Marco. Eine erste Spur führt in eine verlassene Villa. Hier nahm er kurz vor seinem Verschwinden als Ritter an einem Live-Rollenspiel teil. Dann der Schock: Marco ist möglicherweise ins Drogenmilieu abgerutscht. Aber auch hier laufen die Ermittlungen ins Leere. Die Ermittler durchkämmen noch mal jeden Winkel der Geistervilla und machen eine grauenhafte Entdeckung ...
