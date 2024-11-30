Rache der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 129: Rache der Vergangenheit
22 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Der schwer kranke Josef Zumbach ist unverhofft Vater geworden: Steven Launhard (20) behauptet, der Sohn aus Zumbachs Affäre mit Ursula Launhard zu sein. Die Ermittlungen bestätigen das. Als sich der Gesundheitszustand des Mandanten rapide verschlechtert, wird Ingo Lenßen misstrauisch. Die Medikamente von Josef Zumbach werden ausgetauscht! Will Sigrid Zumbach ihren Mann umbringen, um Alleinerbin zu sein?
