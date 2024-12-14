Lenßen & Partner
Folge 136: Mordmotiv Liebe
22 Min.Folge vom 14.12.2024Ab 12
Der 21-jährige Markus Ritz ist auf der Flucht. Er wird wegen versuchten Mordes an seiner Ex-Freundin Nina Gebhart gesucht. Der Mann beteuert seine Unschuld, doch alle Indizien sprechen gegen ihn: Seine Waffe wurde mit seinen Fingerabdrücken am Tatort gefunden. Hinweise führen die Ermittler zu Ninas neuem Freund Claudius Kummert. Wutentbrannt fährt dieser mit einer geladenen Pistole zu Nina Gebhart ins Krankenhaus. Steckt er hinter dem Anschlag und will ihn nun zu Ende führen?
