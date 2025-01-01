Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Das mysteriöse Testament

SAT.1Staffel 3Folge 137
Das mysteriöse Testament

Folge 137: Das mysteriöse Testament

22 Min.Ab 12

Der Zivi Wim Strader glaubt, dass seine 73-jährige Patientin Ilse Wendenmüller nicht eines natürlichen Todes verstarb, da das Testament plötzlich auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Verdächtig ist die habgierige Apothekerin Katharina Schwerte, die versucht, sich unrechtmäßig an dem Nachlass der Verblichenen zu bereichern. Die Suche nach dem verschwundenen Testament führt die Ermittler auf die Spur einer dubiosen Entrümpelungsfirma...

